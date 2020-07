Tygodniowy przegląd prasy (Piła, 12.07-18.07.2020), poznaj najważniejsze informacje z Piły

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piły, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.07 a 18.07.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bon turystyczny. Pierwsze płatności możliwe jeszcze w lipcu. Jak go wykorzystać?”?

Przegląd tygodnia Piła od 12.07 do 18.07.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bon turystyczny. Pierwsze płatności możliwe jeszcze w lipcu. Jak go wykorzystać? Bonem turystycznym będziemy mogli zapłacić jeszcze w lipcu. Tak wynika z zapowiedzi wicepremier Jadwigi Emilewicz. Jak otrzymać bon i jak go wykorzystać? 📢 Rallysprint Challenge. Na pilskim lotnisku odbyła się II runda tych zawodów. Obejrzyjcie zdjęcia Rallysprint to połączenie rajdu i wyścigu. Wszystko dzieje się w jednym miejscu np. uliczki starych lotnisk czy tory zamknięte. Nowicjusz i amator rywalizuje z mistrzem Polski w wyścigach lub rajdach. Dla jednych imprezy są priorytetem, a dla innych stanowią świetny trening i przygotowanie do innych zawodów

📢 Piłka nożna. Orlikowa Liga Amatorów na finiszu. Obejrzyjcie zdjęcia z ostatniej kolejki Powoli dobiegają rozgrywki Orlikowej Ligi Amatorów. Ich organizatorem jest Stowarzyszenie Orlik Piła, a mecze odbywają się w tym roku w Kotuniu 📢 Czarnków. Hejtowali policjantów. Sześć osób stanie przed sądem Hejtowali policjanów. Teraz staną przed sądem. Sześciu mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego usłyszało zarzuty za znieważenie w sieci policjantów. Wszyscy przyznali się. I przeprosili. 📢 Iskra Szydłowo szykuje się do czwartoligowych rozgrywek [ZDJĘCIA] Za dwa tygodnie rozpoczną swoje rozgrywki piłkarze czwartej ligi. Wśród 22 zespołów, które reprezentują Wielkopolskę, jest Iskra Szydłowo. Futboliści z niewielkiej miejscowości na północy województwa chcą się spokojnie utrzymać. Konkurencja nie śpi, dlatego treningi są intensywne. Inauguracyjny mecz już w sobotę, 1 sierpnia o godz. 14:00. Rywalem szydłowian będzie Polonia Kępno.

📢 Etazen. GIS ostrzega przed nowym śmiercionośnym narkotykiem W Polsce pojawił się nowy, bardzo niebezpieczny narkotyk - etazen. To opioid o wyjątkowo toksycznej i dużej sile działania - jest 60 razy mocniejszy niż morfina. Może być sprzedawany jako dopalacz w postaci szarego proszku o wysokim stężeniu, jako susz do palenia, liquid do e-papierosa oraz spray donosowy. Zażywając go ryzykuje się, że będzie to pierwszy i ostatni raz. W życiu. 📢 Dramatyczny pożar w Wiktorówku. W ogniu zginęło kilkanaście zwierząt Dramatyczny pożar w Wiktorówku, gmina Łobżenica. W ogniu stanął budynek inwentarski. W środku było kilkanaście sztuk bydła. Niestety, zwierząt nie udało się uratować. Spłonęły żywcem. 📢 Pojechał oddać krew. Wracając zatrzymał piratkę drogową na amfetaminie Nie dość, że oddał krew, to jeszcze złapał jeszcze piratkę drogową na amfetaminie. Sierżant Patryk Szulc, policjant z pilskiej komendy, zatrzymał 36-letnią kobietę po drodze ze szpitala.

📢 Marihuana z ogródka. Policja zarekwirowała nielegalną hodowlę Kiedy jedni hodują w ogródkach ogórki, inni hodują konopie indyjskie. Tyle, że nie jest to legalne. Przekonał się o tym 29-letni mieszkaniec jednej ze wsi w gminie Czarnków, który usłyszał właśnie zarzuty za nielegalną hodowlę. 📢 Sejm przegłosował bon turystyczny. Rodziny dostaną po 500 zł na dziecko do wydania na wakacje. Rząd chce uruchomić program pod koniec lipca Sejm przyjął ustawę o bonie turystycznym. 500 zł dostaną rodziny na każde dziecko do 18 roku życia. Będzie można je przeznaczyć na opłacenie pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym lub kolonii. Posłowie odrzucili poprawkę Senatu, według której bon miał trafić również do emerytów i rencistów. 📢 Cztery miesiące przerwy i wystarczy. Kina znowu otwarte [ZDJĘCIA] Za nami trudny czas dla kinematografii. Plany filmowe były nieaktywne, a sale kinowe zamknięte na cztery spusty. Na szczęście, to już przeszłość.

Od kilku dni tętni życiem największe pilskie kino - Helios przy alei Powstańców Wielkopolskich. Ze względu na bezpieczeństwo sytuacja wraca do normalności stopniowo, a widzowie powoli wracają do sal. Żeby zachęcić mieszkańców do odwiedzin, centrala Heliosa stawia na promocję: - Bilety można nabyć nawet za 10 złotych, a system przedsprzedaży pozwala zaoszczędzić nawet 8 złotych na wejściówce – informuje Adrian Glugla, dyrektor pilskiego kina Helios.

📢 Andrzej Duda i telefon z ONZ MEMY. Prank z polskim prezydentem rozbawił internautów, wkręcili go rosyjscy youtuberzy Prezydent Andrzej Duda padł ofiarą żartu znanych rosyjskich youtuberów. Żartownisie zadzwonili do polskiego prezydenta i podszyli się pod sekretarza generalnego ONZ António Guterresa. Jakim cudem udało im się dodzwonić, tego na razie nie wiadomo. Wiadomo za to, że z Andrzejem Dudą rozmawiali dzień po wyborach aż przez 11 minut. Autentyczność nagrania została potwierdzona. Prank doczekał się niezliczonych memów, tu prezentujemy najlepsze z nich.

📢 Nawałnica nad Piłą. Tak było osiem lat temu. Obejrzyjcie zdjęcia i materiał wideo Kilka minut wystarczyło, by Piła wyglądało jak pobojowisko. W sobotę 14 lipca 2012 r. nawałnica w tym mieście łamała drzewa i wyrywała je z korzeniami. Poczyniła także inne szkody. Wiele ulic zostało zablokowanych

📢 Znalazł się wykonawca na aleję Niepodległości. Co jeszcze na drogach? Złotowska firma wygrała przetarg na przebudowę alei Niepodległości na odcinku od alei Wyzwolenia do alei Koszalińskiej. To już kolejny, trzeci i przedostatni już etap tej inwestycji. Co jeszcze słychać na drogach? 📢 Koniec zamieszania z onkologią. Będzie chemioterapia To już koniec trwającego od kilka miesięcy zamieszania w sprawie oddziału onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Podpisane w czwartek porozumienie w sprawie rozbudowy chemioterapii zamyka temat. 📢 Zakaz wstępu do lasu w trzech leśnictwach w Puszczy Noteckiej Nadleśnictwo Potrzebowice wprowadziło zakaz wstępu do lasu w trzech leśnictwach w Puszczy Noteckiej. Powodem są połamane drzewa podczas piątkowej wichury. 📢 IMGW ostrzega: nadciągają gwałtowne burze z gradobiciem Czeka nas dziś wyjątkowo burzliwe popołudnie. IMGW zapowiada w naszym regionie gwałtowne burze, którym będą towarzyszyły intensywne opady deszczu oraz grad. Może też silnie powiać. Alert pogodowy obowiązuje od godziny 13.00 do północy.

📢 Jezioro Okoniowe z lotu ptaka w obiektywie Pawła Smolińskiego [ZDJĘCIA] Paweł Smoliński z "Piły w obiektywie" zabiera nas w kolejną podróż z lotu ptaka. Tym razem nad jezioro Okoniowe w Dolinie Gwdy leżące 3 kilometry od Piły przy drodze wojewódzkiej nr 188. Okoniowe to jezioro polodowcowe o charakterystycznym podłużnym kształcie. Możma do niego dojść np. z Płotek, które leżą 800 metrów dalej.

