Waldek Kukurowski z Auguścina pokaże się w półfinale programu "Mam Talent". Od dziecka nie rozstaje się z rowerem! Martin Nowak

Waldek Kukurowski z Auguścina (gm. Wyrzysk) stanął na wielkiej scenie programu "Mam Talent" i zachwycił jurorów. To co wyprawiał ze swoim rowerem było niezwykle widowiskowe i dało mu bilet do półfinału