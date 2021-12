Tygodniowy przegląd prasy 26.12.2021: Piła, 19.12-25.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Piły

Przegląd tygodnia: Piła, 26.12.2021. 19.12 - 25.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Powiatowej Hali Sportowej w Pile Stalpro Joker Powiat Pilski podejmował w 1/16 Pucharu Polski utytułowany Jastrzębski Węgiel. Pilanie ulegli aktualnemu mistrzowi Polski 0:3 (18:25, 15:25, 11:25), tylko chwilami nawiązując z nim równorzędną walkę. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie. Mecz obejrzało około 1000 widzów.

To było bardzo uroczyste otwarcie w prawdziwie zimowej scenerii

Pies kiwający z zaciekawienia głową w prawo i lewo i nadstawiający uszy, gdy do niego mówimy, merdający ogonem na słowo „spacer” czy biegnący do miski na słowo „jedzenie” ... Właściciele czworonogów nie mają wątpliwości, że ich pupile doskonale rozumieją co się do nich mówi.